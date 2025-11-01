Spuštene rešetke na prostorijama SNS-a u Novom Sadu

Beta pre 12 minuta

Na prostorijama vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u novosadskom Bulevaru oslobođenja, danas su spuštene rešetke tokom komemorativnog skupa povodom godinu dana od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Prostorije SNS, koje su više puta demolirane tokom demonstracija, danas obezbeđuje i dvadesetak studenata-redara koji stoje ispred njih.

Građani koji učestvuju na skupu prolaze pored tih prostorija, bez ikakvih reakcija na njih.

Od oznaka SNS, vidljiv je jedino njihov slogan "Srbija ne sme da stane".

U Bulevaru oslobođenja, deo građana odlazi od Železničke stanice nakon održanih 16 minuta tišine, ali se veliki broj njih još uvek kreće ka samoj Železničkoj stanici.

(Beta, 01.11.2025)

Povezane vesti »

Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava – Dijana Hrka započinje štrajk glađu

Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava – Dijana Hrka započinje štrajk glađu

Serbian News Media pre 7 minuta
(VIDEO) Dijana Hrka položila venac kod Železničke stanice u Novom Sadu

(VIDEO) Dijana Hrka položila venac kod Železničke stanice u Novom Sadu

N1 Info pre 41 minuta
AP povodom godišnjice pogibije u Novom Sadu: Studenti odbacili Vučićevo izvinjenje, hoće izbore

AP povodom godišnjice pogibije u Novom Sadu: Studenti odbacili Vučićevo izvinjenje, hoće izbore

N1 Info pre 31 minuta
Samo jedna država članica nije podržala saopštenje Delegacije EU u Srbiji povodom godišnjice pada nadstrešnice

Samo jedna država članica nije podržala saopštenje Delegacije EU u Srbiji povodom godišnjice pada nadstrešnice

N1 Info pre 41 minuta
U Ljubljani održan skup u znak sećanja na 16 mrtvih u padu nadstrešnice u Novom Sadu

U Ljubljani održan skup u znak sećanja na 16 mrtvih u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Beta pre 27 minuta
Vučević: U miru i tišini iskažimo poštovanje za stradale u Novom Sadu

Vučević: U miru i tišini iskažimo poštovanje za stradale u Novom Sadu

RTV pre 51 minuta
Dejan Bodiroga došao na komemorativni skup u Novom Sadu

Dejan Bodiroga došao na komemorativni skup u Novom Sadu

Nedeljnik pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNS

Intervju, najnovije vesti »

Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava – Dijana Hrka započinje štrajk glađu

Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava – Dijana Hrka započinje štrajk glađu

Serbian News Media pre 7 minuta
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

BBC News pre 2 minuta
(VIDEO) Dijana Hrka položila venac kod Železničke stanice u Novom Sadu

(VIDEO) Dijana Hrka položila venac kod Železničke stanice u Novom Sadu

N1 Info pre 41 minuta
AP povodom godišnjice pogibije u Novom Sadu: Studenti odbacili Vučićevo izvinjenje, hoće izbore

AP povodom godišnjice pogibije u Novom Sadu: Studenti odbacili Vučićevo izvinjenje, hoće izbore

N1 Info pre 31 minuta
Samo jedna država članica nije podržala saopštenje Delegacije EU u Srbiji povodom godišnjice pada nadstrešnice

Samo jedna država članica nije podržala saopštenje Delegacije EU u Srbiji povodom godišnjice pada nadstrešnice

N1 Info pre 41 minuta