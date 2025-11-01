Spuštene rešetke na prostorijama SNS-a u Novom Sadu

Beta pre 12 minuta

Na prostorijama vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u novosadskom Bulevaru oslobođenja, danas su spuštene rešetke tokom komemorativnog skupa povodom godinu dana od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Prostorije SNS, koje su više puta demolirane tokom demonstracija, danas obezbeđuje i dvadesetak studenata-redara koji stoje ispred njih.

Građani koji učestvuju na skupu prolaze pored tih prostorija, bez ikakvih reakcija na njih.

Od oznaka SNS, vidljiv je jedino njihov slogan "Srbija ne sme da stane".

U Bulevaru oslobođenja, deo građana odlazi od Železničke stanice nakon održanih 16 minuta tišine, ali se veliki broj njih još uvek kreće ka samoj Železničkoj stanici.

