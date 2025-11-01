"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane policije: "Uzeli su joj mladost i život"(video)

"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane…

"Moja žena je zbog svega pokušala da se ubije trovanjem, a unuka je bila izujedana po vratu, to su manijaci", kaže Hajrudin Malagić, deda devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane pripadnika MUP-a u Tuzli i otkriva šokantne detalje slučaja.

On je ispričao da se majka devojčica udala odmah nakon njihovog rođenja i nastavila da živi svoj život, dok je on sa suprugom brinuo o unukama sve dok socijalni radnik nije odlučio da ih smesti u Dom za decu bez roditeljskog staranja. Kaže da nije normalno da u Domu u sobi budu muškarci od 17-18 godina sa devojčicama od 14 godina, kao i to da je starija unuka više puta bežala, a da se na to u Domu nisu obazirali. - Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju -
"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane…

"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane policije: "Uzeli su joj mladost i život"(video)

"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane…

"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane policije: "Uzeli su joj mladost i život"(video)

"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane…

"Ono nije Dom, ono je javna kuća za pedofiliju": Ispovest dede devojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane policije: "Uzeli su joj mladost i život"(video)

