Poljski MiG-ovi ponovo presreli ruski izviđački avion iznad Baltika: "Efikasno reagujemo na provokacije"

Poljski borbeni avioni MiG-29 jutros su ponovo presreli ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, saopštilo je Operativno komandovanje oružanih snaga Poljske. Iako nije došlo do povrede poljskog vazdušnog prostora, ovo je već treći takav incident ove nedelje, prenosi PolskieRadio24.

Poljski avioni MiG-29 poleteli su jutros pre 9 časova kako bi identifikovali rusku letelicu. Iz Operativnog komandovanja saopštili su da je ruski avion ponovo leteo bez uključenog transpondera i bez prethodno podnetog plana leta. Poljski piloti su, u skladu sa NATO procedurama, presreli, identifikovali i ispratili strani avion. Prema podacima poljskog komandovanja (DORSZ), aktivnost ruskog vazduhoplovstva u baltičkom regionu je u porastu. Zbog toga je poljska