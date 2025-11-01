Ubili sina pred očima majke, ljude u bolnici: Rat o kojem niko ne priča ušao je najkrvaviju fazu: Pokolj, tela na sve strane, 2.000 usmrćeno za nekoliko dana

Otkad su paramilitarne Snage za brzu podršku (RSF) zauzele grad El Fašer u Sudanu, ubijeno je između više od 2.000 ljudi, uključujući najmanje 460 usmrćenih tokom masakra u bolnici, dok su neki ranjenici ubijeni - u krevetima. Izveštaja o masovnom ubijanju civila sve je više i svi su gori od goreg, a ispovesti preživelih koji su uspeli da pobegnu od odmazde dokaz su da je ovaj rat zaista najbrutalniji sukob na svetu.

Sudanska vojska već treću godinu vodi borbe sa snagama RSF, u kojima je do sada poginulo najmanje 150.000 ljudi, a raseljeno skoro 12 miliona. Paravojne snage su ove nedelje na društvenim mrežama podelile video-snimke na kojima su dokumentovale masovna ubistva izvršena prilikom zauzimanja grada El Fašer u regionu Darfur u nedelju, a lokve krvi vidljive su na satelitskim snimcima i iz svemira. Hiljade ljudi je u panici napustilo sudanski grad, koji je pao posle 18