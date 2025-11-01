Vučević nakon pomena u Hramu Svetog Save: "Pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih"; Oglasila se i Mesarović

Blic pre 32 minuta
Vučević nakon pomena u Hramu Svetog Save: "Pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih"; Oglasila se i…

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je pomenu u Hramu Svetog Save u Beogradu koji je održan za stradale u padu nadstrešnice.

- Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Svako od njih - jedan život. Jedna porodica. Jedan deo našeg društva i države. Nevine duše koje ništa nisu zgrešile, a koje su tog petka, ne sluteći šta će se dogoditi, samo živele svoje živote. U Hramu Svetog Save pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih - napisao je na Instagramu Miloš Vučević. - Pozivam sve ljude
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Studentkinja u Novom Sadu: Godinu dana, 16 žrtava i nula odgovornih

Studentkinja u Novom Sadu: Godinu dana, 16 žrtava i nula odgovornih

NIN pre 7 minuta
Komemorativnim skupom i u Pirotu odata pošta stradalima pre godinu dana na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Komemorativnim skupom i u Pirotu odata pošta stradalima pre godinu dana na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Plus online pre 1 sat
Sud potvrdio optužnicu u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Sud potvrdio optužnicu u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Nova ekonomija pre 57 minuta
Neverovatne gužve na prilazima Novom Sadu - ljudi još čekaju da uđu u grad (video)

Neverovatne gužve na prilazima Novom Sadu - ljudi još čekaju da uđu u grad (video)

Pravda pre 32 minuta
Prvi govor na skupu kod Železničke stanice u Novom Sadu: „Pad nadstrešnice nije tragedija, slučajnost, niti bezazlena greška“…

Prvi govor na skupu kod Železničke stanice u Novom Sadu: „Pad nadstrešnice nije tragedija, slučajnost, niti bezazlena greška“

Nova pre 32 minuta
Oglasila se Mila Pajić, zatražila izbore (VIDEO)

Oglasila se Mila Pajić, zatražila izbore (VIDEO)

Danas pre 22 minuta
Zrenjaninci odali pomen nastradalima u Novom Sadu – Niko od čelnika grada makar sveću da upali sa sugrađanima… Zrenjnanin…

Zrenjaninci odali pomen nastradalima u Novom Sadu – Niko od čelnika grada makar sveću da upali sa sugrađanima… Zrenjnanin tuguje godinu dana

Volim Zrenjanin pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Mila Pajić: Možete da nas bijete, terate, hapsite, ali mi nećmo odustati - raspištite izbore

Mila Pajić: Možete da nas bijete, terate, hapsite, ali mi nećmo odustati - raspištite izbore

N1 Info pre 2 minuta
Studentkinja Mila Pajić: „Raspišite izbore“

Studentkinja Mila Pajić: „Raspišite izbore“

Nova pre 2 minuta
Tonino Picula povodom godišnjice pada nadstrešnice: To mora biti poziv na odgovornost i pravdu

Tonino Picula povodom godišnjice pada nadstrešnice: To mora biti poziv na odgovornost i pravdu

Nova pre 8 minuta
Studentkinja u Novom Sadu: Godinu dana, 16 žrtava i nula odgovornih

Studentkinja u Novom Sadu: Godinu dana, 16 žrtava i nula odgovornih

NIN pre 7 minuta
Picula povodom godišnjice pada nadstrešnice: To mora biti poziv na odgovornost i pravdu

Picula povodom godišnjice pada nadstrešnice: To mora biti poziv na odgovornost i pravdu

N1 Info pre 57 minuta