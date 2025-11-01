Poslanik SNS Uglješa Mrdić otpočeo štrajk glađu jer nije zadovoljan radom tužilaštva

Predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić kazao je večeras da počinje štrajk glađu zato što nije zadovoljan postupanjem tužilaštva u slučaju ispitivanja odgovornosti za pad nadstrešnice novosadske železničke stanice.

On je ispred Doma narodne skupštine kazao okupljenim pristalicama vlasti da se odlučio na taj potez pošto oseća moralnu obavezu da to učini. „Dosta je ovoga šta rade Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić. Dosta je ove nepravde. Nije u redu da budu zaštićeni Nebojša Bojović i Milutin Milošević, a da se ni krivi ni dužni hapše funkcioneri SNS i bivši ministri i direktori“, rekao je Mrdić, a prenela Prva televizija. Kazao je da je predao juče tužilaštvu sve dokaze koje ima