Srbi sa Kosova i Metohije u Preljini odali poštu stradalima u padu nadstrešnice

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije koja četvrti dan pešači ka Novom Sadu, danas je u Crkvi svetih Joakima i Ane kod Preljine zapalila sveće i odala poštu stradalima u padu nadstrešnice pre godinu dana u Novom Sadu.

Oni su pred početak nove rute pešačenja ka Novom Sadu, došli u crkvu u Preljini kako bi se pomolili za 16 stradalih u padu nadstrešnice. Zajedno sa njima, sveće su upalili i poštu odali i građani Kraljeva, Raške i Čačka. Pešaci iz AP KiM potom su nastavili svoj put ka Novom Sadu, na skup protiv blokada. Njima su se ranije pridružili pešaci iz Raške i Kraljeva, a od jutros im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana koji, kako