Vučić u čestitki povodom Dana RS: Srbija će uvek biti uz Srpsku

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske (RS) i ocenio da su veze Srbije i RS "neraskidive, snažne i večne".

Vučić je u čestitki objavljenoj na Instagramu kazao da će "Srbija uvek biti uz Srpsku" i da će se zalagati za mir.

"U vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, Srpska je stvorena za mir i zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje delimo", naveo je Vučić.

Skupština srpskog naroda u BiH je 9. januara 1992. godine proglasila Republiku srpskog naroda Bosne i Hercegovine, preteču današnje RS.

Ustavni sud BiH je 2015. godine utvrdio da je obeležavanje Dana RS 9. januara neustavno, uz ocenu da se time "diskriminišu građani koji nisu Srbi" i da je "isključivo vezano za jedan narod i jednu veru, da je suprotno Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima".

(Beta, 09.01.2026)