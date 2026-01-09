Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Naše veze su neraskidive, snažne i večne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske (RS) i istakao da je RS stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu, dodajući da će Srbija uvek biti uz Srpsku i njen narod.

Vučić je na Instagramu čestitao građanima Republike Srpske 34 godine postojanja i istakao da je to vreme borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta. “Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta“, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Istakao je da je RS u „vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna,