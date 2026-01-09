Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Naše veze su neraskidive, snažne i večne

Danas pre 56 minuta  |  Danas Online
Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Naše veze su neraskidive, snažne i večne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske (RS) i istakao da je RS stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu, dodajući da će Srbija uvek biti uz Srpsku i njen narod.

Vučić je na Instagramu čestitao građanima Republike Srpske 34 godine postojanja i istakao da je to vreme borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta. “Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta“, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Istakao je da je RS u „vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Rođena u teškim vremenima, stvorena za mir" Lider SNS Vučević čestitao Dan Republike Srpske: Ostaje simbol ponosa…

"Rođena u teškim vremenima, stvorena za mir" Lider SNS Vučević čestitao Dan Republike Srpske: Ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Dnevnik pre 15 minuta
Vučević čestitao Dan Republike Srpske: Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Vučević čestitao Dan Republike Srpske: Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Euronews pre 10 minuta
Vučević čestitao Dan Republike Srpske: Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Vučević čestitao Dan Republike Srpske: Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Telegraf pre 35 minuta
Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

RTV pre 1 sat
"Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod": Predsednik Vučić čestitao praznik

"Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod": Predsednik Vučić čestitao praznik

Euronews pre 1 sat
"U vatri rođena, osporavana i negirana" Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao…

"U vatri rođena, osporavana i negirana" Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao i biće srpskog naroda, gde god živeo

Blic pre 1 sat
Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

Vučić čestitao Dan Republike Srpske: Srbija uvek uz Srpsku, naše veze su neraskidive, snažne i večne

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Monarhisti povodom Dana RS: Vučić nemo posmatrao oduzimanje ingerencija Republici Srpskoj

Monarhisti povodom Dana RS: Vučić nemo posmatrao oduzimanje ingerencija Republici Srpskoj

Beta pre 16 minuta
„Kurti je uspeo da protera srpsku državu sa Kosova“: Šta Srbi treba da traže od njega u sledećem mandatu?

„Kurti je uspeo da protera srpsku državu sa Kosova“: Šta Srbi treba da traže od njega u sledećem mandatu?

Danas pre 1 minut
Završeno brojanje svih glasova vanrednih izbora na Kosovu: Evo kad će biti objavljeni rezultati

Završeno brojanje svih glasova vanrednih izbora na Kosovu: Evo kad će biti objavljeni rezultati

Blic pre 11 minuta
Pobuna i krv: Iran se decenijama ne smiruje

Pobuna i krv: Iran se decenijama ne smiruje

Dojče vele pre 5 minuta
Monarhisti povodom Dana RS: Vučić nemo posmatrao oduzimanje ingerencija Republici Srpskoj

Monarhisti povodom Dana RS: Vučić nemo posmatrao oduzimanje ingerencija Republici Srpskoj

Serbian News Media pre 15 minuta