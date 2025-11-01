U Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos za stradale u padu nadstrešnice

U Sabornom hramu u Novom Sadu danas su mitropolit bački Irinej i episkop mohački Damaskin služili parastos za stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, kao i sve preminule pravoslavne hrišćane povodom zadušnica.

Prethodno je liturgiju služilo sveštenstvo i đakonstvo Saborne crkve, a prisustovovali su predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović, kao i pokrajinski sekretari i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Takođe, u Beogradu patrijarh srpski