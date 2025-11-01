Završen parastos u Beogradu: Služio patrijarh Porfirije, prisustvovao državni vrh na čelu sa predsednikom Vučićem

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Završen parastos u Beogradu: Služio patrijarh Porfirije, prisustvovao državni vrh na čelu sa predsednikom Vučićem

U Hramu Svetog Save u Beogradu završen je parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu koji je služio patrijarh srpski Porfirije, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i držvanog vrha.

Parastosu, koji se služi i za sve preminula pravoslavne hrišćane povodom zadušnica, prisustvovali su i zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima su i premijer Srbije Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i veliki broj građana. Predsednik Vučić je u petak izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da
