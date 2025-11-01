Toplo i sunčano na početku novembra: Miholjsko leto i dalje traje

Glas juga pre 1 sat
Toplo i sunčano na početku novembra: Miholjsko leto i dalje traje

Ujutro će u većem delu zemlje biti prohladno uz kratkotrajnu maglu i ponegde nisku oblačnost, ali to neće pokvariti celokupan utisak.

Tokom dana očekuje se obilje sunca i prijatna toplota. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jačati. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 11 stepeni, dok će maksimalna dostići između 20 i 25 stepeni. Nišlije takođe mogu da uživaju u još jednom lepom i prijatnom danu. Jutro će doneti svežinu uz maglu na pojedinim lokacijama, dok će tokom dana dominirati sunce. Vetar će biti slab i
