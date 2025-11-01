Haos posle utakmice: Sukobili se fudbaleri Partizana i Čukaričkog!

Navodno su pale teške reči! Kako saznaje Telegraf, tenzije sa meča između Čukaričkog i Partizana nisu se završile poslednjim sudijskim zviždukom — sukob se sa terena preneo ispred svlačionica na Banovom brdu.

Glavni akteri incidenta bili su kapiten crno-belih Vanja Dragojević i iskusni defanzivac domaćina Nenad Tomović, koji su se, prema saznanjima portala, fizički sukobili nakon verbalne rasprave. Njih dvojica su već tokom prvog poluvremena ušli u konflikt, ali je Dragojević u nastavku ostao na klupi, dok je Tomović odigrao ceo meč. Kada je utakmica završena, kapiten Partizana je sačekao rivala i ušao s njim u žustar verbalni obračun, praćen psovkama i međusobnim
