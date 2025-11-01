Erdogan: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi

Kurir pre 1 sat
Erdogan: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da će nastavak prekida vatre, isporuka humanitarne pomoći Gazi i prelazak na fazu obnove Gaze biti mogući samo ako se Izrael primora na sve ovo. "Turska je spremna da doprinese svim snagama brzom oporavku Gaze.

Baš kao što smo to učinili juče, danas i sutra, nikada nećemo napustiti našu palestinsku braću i sestre i nastavljamo da se zalažemo za rešenje dve države", rekao je Erdogan i dodao da su nedavne uzastopne odluke o priznavanju Palestine "izuzetno važne u tom pogledu". On je pozvao zemlje koje još nisu donele ovu odluku da "bez oklevanja priznaju Državu Palestinu", prenosi agencija Anadolija. Erdogan je ocenio da Izrael traži izgovor da prekrši nedavno postignut
Blic pre 31 minuta
