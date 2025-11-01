Klajburn nije imao pojma šta se dešava pre trojke sa parkinga! Posle ovoga Grobarima neće biti dobro, njihov ljubimac je "kumovao" ludom košu

Kurir pre 33 minuta
Klajburn nije imao pojma šta se dešava pre trojke sa parkinga! Posle ovoga Grobarima neće biti dobro, njihov ljubimac je…

Amerikanac je u dramatičnoj završnici presudio crno-belima u utakmici 8. kola Evrolige, a snimak njegove trojke je ekspresno obišao Evropu.

Klajburn je do tog trenutka na utakmici pogodio jednu trojku iz četiri pokušaja, dok u sezoni šuteve za tri poena pogađa u veoma dobrom procentu - 44,4. Ono što bi moglo dodatno da zaboli navijače Partizana jeste način na koji je nekadašnji košarkaš CSKA, Efesa i Virtusa pogodio šut na 32 sekunde do kraja. - Iskreno, i dalje mi je sve nerealno. Promašio sam polaganje pre toga i bacio "erbol" iz kornera, a onda sam dao nemoguću trojku. Ali, dobar je osećaj i svaka
