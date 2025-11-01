Klajburn otkrio „tajnu“ trojke: Iz nekog razloga mislio sam…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Stefan Davidović
Klajburn otkrio „tajnu“ trojke: Iz nekog razloga mislio sam…

Vil Klajburn je pogodio jedan od najluđih šuteva u svojoj karijeri i doneo pobedu Barseloni protiv Partizana, a u razgovoru za Sport Klub otkriva šta se dogodilo u tih nekoliko sekundi. „Da budem iskren, nisam znao koliko vremena je ostalo na satu.

Iz nekog razloga mislio sam da je bilo više vremena. Posrećilo mi se. Dobre stvari se događaju kad se potrudite“ rekao je Klajburn. Kako bi rangirao ovu trojku kada su u pitanju svi važni koševi koje je dao? „Sigurno je bolja od one koju sam pogodio protiv Baskonije prošle sezone. Ovo je verovatno najbolja trojka dosad, posebno jer se dogodila u ovakvom ambijentu“ dodao je uz osmeh iskusni košarkaš.
