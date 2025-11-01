Realizacija programa "da se radi i gradi po tvom" Aleksandrovac, potpisani ugovori za nove projekte i investicije (foto)

Predsednica opštine AleksandrovacJelena Paunović uručila je pet ugovora predstavnicima grupe građana čiji su projekti dobili podršku opštinske komisije, vrednih više od dva miliona dinara, u okviru akcije "Da se radi i gradi po tvom". - Ovaj projekat ima za cilj da se građani uključe u proces odlučivanja u opštini Aleksandrovac, čime bi se povećao njihov osećaj društvene odgovornosti, donoseći nove mogućnosti i podsticaje za dalji razvoj zajednice. Opština