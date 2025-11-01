Venecuela zatražila pomoć od Rusije i Kine: Potrebno jačanje vojnih kapacitete zemlje, najviše pvo i dronovi

Kurir pre 1 sat  |  Vašington post/Agencije
Venecuela zatražila pomoć od Rusije i Kine: Potrebno jačanje vojnih kapacitete zemlje, najviše pvo i dronovi

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio je od Rusije, Kine i Irana da ojačaju vojne kapacitete te zemlje usred gomilanja američkih trupa na Karibima, objavio je Vašington post, pozivajući se na interna dokumenta američke vlade.

Napominje se da je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu trebalo da bude uručeno tokom posete Moskvi visokog Madurovog pomoćnika ovog meseca. Prema pisanju američkog lista, Maduro je u pismu kineskom lideru Si Đinpingu zatražio "proširenu vojnu saradnju" kako bi se suprotstavio "eskalaciji između Sjedinjenih Država i Venecuele". Pored toga, Maduro je zatražio od kineske vlade da ubrza proizvodnju sistema za detekciju radara. U dokumentima američke vlade se
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Venecuela u strahu! Predsednik Maduro traži hitnu pomoć od Rusije, Kine i Irana

Venecuela u strahu! Predsednik Maduro traži hitnu pomoć od Rusije, Kine i Irana

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranMoskvaVašingtonVenecuelaKinaRusijaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Poljski MiG-ovi ponovo presreli ruski izviđački avion iznad Baltika: "Efikasno reagujemo na provokacije"

Poljski MiG-ovi ponovo presreli ruski izviđački avion iznad Baltika: "Efikasno reagujemo na provokacije"

Blic pre 55 minuta
Američka vlada blokirana 30 dana: Tramp pozvao na pokretanje "nuklearne opcije"

Američka vlada blokirana 30 dana: Tramp pozvao na pokretanje "nuklearne opcije"

Blic pre 40 minuta
"Postoji ozbiljan rizik od opkoljavanja": Ukrajinska vojska zabrinuta: Ruske snage kontrolišu približno 60 odsto Pokrovska

"Postoji ozbiljan rizik od opkoljavanja": Ukrajinska vojska zabrinuta: Ruske snage kontrolišu približno 60 odsto Pokrovska

Blic pre 6 minuta
Zelenski o situaciji u Pokrovsku: Tamo je 170.000 neprijatelja, vodi se teška bitka

Zelenski o situaciji u Pokrovsku: Tamo je 170.000 neprijatelja, vodi se teška bitka

Kurir pre 50 minuta
Vlasti Gvajane uhapsile lidera opozicije

Vlasti Gvajane uhapsile lidera opozicije

Politika pre 56 minuta