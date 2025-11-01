Venecuela zatražila pomoć od Rusije i Kine: Potrebno jačanje vojnih kapacitete zemlje, najviše pvo i dronovi

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio je od Rusije, Kine i Irana da ojačaju vojne kapacitete te zemlje usred gomilanja američkih trupa na Karibima, objavio je Vašington post, pozivajući se na interna dokumenta američke vlade.

Napominje se da je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu trebalo da bude uručeno tokom posete Moskvi visokog Madurovog pomoćnika ovog meseca. Prema pisanju američkog lista, Maduro je u pismu kineskom lideru Si Đinpingu zatražio "proširenu vojnu saradnju" kako bi se suprotstavio "eskalaciji između Sjedinjenih Država i Venecuele". Pored toga, Maduro je zatražio od kineske vlade da ubrza proizvodnju sistema za detekciju radara. U dokumentima američke vlade se