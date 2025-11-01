Posle godinu dana protesta, studenti u Srbiji podeljeni oko daljih koraka

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Beta
Posle godinu dana protesta, studenti u Srbiji podeljeni oko daljih koraka

Posle godinu dana protesta zbog smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, studenti u Srbiji nisu uvek jedinstveni oko daljih koraka koje njihov pokret treba da preduzme, piše britanski Gardijan.

List navodi da je gnev studenata prvobitno delovao kao urlik zbog političkog sistema koji su smatrali korumpiranim, represivnim i krivim za loše urađene radove na renoviranju železničke stanice u Novom Sadu, ali da poslednjih meseci sve veći broj studenata poziva na vanredne parlamentarne izbore radi stvaranja nove političke klase. Danas, tačno godinu dana od katastrofe, desetine hiljada ljudi okupiće se u Novom Sadu na demonstracijama kako bi poručili autoritarnom
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu: Kolone građana krenule ka Železničkoj stanici…

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu: Kolone građana krenule ka Železničkoj stanici (FOTO/VIDEO)

Danas pre 4 minuta
Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Vreme pre 0 minuta
Dan žalosti u Republici Srpskoj

Dan žalosti u Republici Srpskoj

Blic pre 30 minuta
Inđija odaje poštu stradalima u 11.52 i 20 časova

Inđija odaje poštu stradalima u 11.52 i 20 časova

In medija pre 19 minuta
Bulevar oslobođenja od jutros prepun ljudi, samo pekara "Hleb i kifle" zatvorila vrata građanima

Bulevar oslobođenja od jutros prepun ljudi, samo pekara "Hleb i kifle" zatvorila vrata građanima

Radio 021 pre 1 sat
DAN ŽALOSTI: Tragedija koja je probudila i ujedinila Srbiju

DAN ŽALOSTI: Tragedija koja je probudila i ujedinila Srbiju

Ist media pre 1 sat
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriNovi SadGardijanIzbori

Društvo, najnovije vesti »

uživo Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, kolone idu ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

uživo Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, kolone idu ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

NIN pre 4 minuta
Novi Sad ostao bez vode, Vodovod tvrdi zbog nestanka struje u Fabrici vode

Novi Sad ostao bez vode, Vodovod tvrdi zbog nestanka struje u Fabrici vode

Beta pre 1 minut
Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Bloomberg Adria pre 4 minuta
UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu: Kolone građana krenule ka Železničkoj stanici…

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu: Kolone građana krenule ka Železničkoj stanici (FOTO/VIDEO)

Danas pre 4 minuta
Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Vreme pre 0 minuta