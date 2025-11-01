Posle godinu dana protesta, studenti u Srbiji podeljeni oko daljih koraka

Posle godinu dana protesta zbog smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, studenti u Srbiji nisu uvek jedinstveni oko daljih koraka koje njihov pokret treba da preduzme, piše britanski Gardijan.

List navodi da je gnev studenata prvobitno delovao kao urlik zbog političkog sistema koji su smatrali korumpiranim, represivnim i krivim za loše urađene radove na renoviranju železničke stanice u Novom Sadu, ali da poslednjih meseci sve veći broj studenata poziva na vanredne parlamentarne izbore radi stvaranja nove političke klase. Danas, tačno godinu dana od katastrofe, desetine hiljada ljudi okupiće se u Novom Sadu na demonstracijama kako bi poručili autoritarnom