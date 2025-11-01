VIDEO Jokić stao na korak od istorije: Nestvarna drama Denvera, Srbin imao šut za pobedu

Nova pre 56 minuta  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO Jokić stao na korak od istorije: Nestvarna drama Denvera, Srbin imao šut za pobedu

Nikola Jokić bio je na pragu istorije — nedostajala mu je samo jedna asistencija da postane prvi igrač u istoriji NBA lige sa pet uzastopnih tripl-dablova na startu sezone.

Međutim, Srbin je stao na korak od rekorda, a Denver Nagetsi su u dramatičnoj završnici poraženi od Portlanda (109:107). Četiri utakmice, četiri tripl-dabla, i na petoj — samo jedno dodavanje do večnosti. Nikola Jokić je protiv Portlanda upisao 21 poen, 14 skokova i 9 asistencija, ali nije uspeo da se upiše u knjige rekorda kao prvi igrač u istoriji lige sa pet uzastopnih tripl-dablova na startu sezone. Srbin je tako ostao izjednačen sa Raselom Vestbrukom i Oskarom
