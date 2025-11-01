Kijev sproveo pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa sankcija

„Važno je da partneri uzmu u obzir ukrajinske argumente kada pripremaju svoj pritisak”

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Vlada sprovela pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa antiruskih sankcija. „Kabinet ministara je sproveo pripremne radove za sinhronizaciju 19. paketa sankcija EU u našoj jurisdikciji, a Evropljani već pripremaju 20. paket sankcija. Dali smo predloge partnerima”, rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform. Zelenski je podsetio na nove odluke o sankcijama usvojene u petak koje