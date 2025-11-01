Kijev sproveo pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa sankcija

Politika pre 3 sata
Kijev sproveo pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa sankcija

„Važno je da partneri uzmu u obzir ukrajinske argumente kada pripremaju svoj pritisak”

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Vlada sprovela pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa antiruskih sankcija. „Kabinet ministara je sproveo pripremne radove za sinhronizaciju 19. paketa sankcija EU u našoj jurisdikciji, a Evropljani već pripremaju 20. paket sankcija. Dali smo predloge partnerima”, rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform. Zelenski je podsetio na nove odluke o sankcijama usvojene u petak koje
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Uključuju više od 50 ljudi": Zelenski: Vlada je sprovela pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa sankcija

"Uključuju više od 50 ljudi": Zelenski: Vlada je sprovela pripremne aktivnosti za usklađivanje 19. paketa sankcija

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EUKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Glavna pravna službenica vojske Izraela podnela ostavku zbog snimka zlostavljanja

Glavna pravna službenica vojske Izraela podnela ostavku zbog snimka zlostavljanja

Blic pre 54 minuta
Zapadni put: Novi češki kabinet podržao članstvo zemlje u EU i NATO

Zapadni put: Novi češki kabinet podržao članstvo zemlje u EU i NATO

Blic pre 59 minuta
Raste strah od nuklearne katastrofe: Nakon ruskih napada na velike elektrane stiglo upozorenje: "Opasnosti po bezbednost i…

Raste strah od nuklearne katastrofe: Nakon ruskih napada na velike elektrane stiglo upozorenje: "Opasnosti po bezbednost i dalje su vrlo stvarne"

Blic pre 29 minuta
Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Blic pre 9 minuta
Sud blokirao odluku Trampove administracije da suspenduje bonove za hranu

Sud blokirao odluku Trampove administracije da suspenduje bonove za hranu

Blic pre 39 minuta