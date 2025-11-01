Okrutne scene iz svakodnevice

Pojedine postavke aktuelnih izložbi toliko su obimne da su morale biti izložene u dva prostora iste galerije, dok druge, tematski fokusirane na delove opusa izlagača, uspevaju da prenesu suštinu stvaralaštva i po nekoliko generacija

Obećana vrela jesen u potpunosti se obistinila u beogradskim galerijama, donoseći u oktobru mnoštvo izložbi. Većina njih prezentuje radove već etabliranih autora, često u novom kontekstu, ili u društvu mladih snaga, čija je karijera još u začetku. Pojedine postavke su toliko obimne da su morale biti izložene u dva prostora iste galerije, dok druge, tematski fokusirane na delove opusa izlagača, uspevaju da prenesu suštinu stvaralaštva i po nekoliko generacija. Takav