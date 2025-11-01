Ranjeni, gnevni grad

Većina Novosađana i građana Srbije ne želi da 1. novembra bude samo komemoracija ubijenima, već da se tog dana, simbolički nakon godinu dana, postave platforma i jasni ciljevi za dalje političko delovanje svih onih kojima je SNS dozlogrdio

„Tog dana je trebalo da se sastanem na stanici sa prijateljicama iz mreže žena ekoloških organizacija i da zajednički krenemo na put. Stigla sam nekoliko minuta ranije, pozdravljala se sa svojim detetom i tada se sve srušilo: beton, staklo, metal, prašina… Život se tada presekao na ’pre’ i ’posle’. Samo je slučajnost odlučila da ja ostanem živa. Od tada osećam dužnost da govorim u ime onih koji više ne mogu.“ Ovako za Radar priču počinje Sonja Kondić, koja je pukim