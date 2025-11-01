Jovanović: Zvezda je tim u najboljem momentumu u Evropi

Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladmir Jovanović izjavio je pred utakmicu petog kola grupe B ABA lige da je Crvena zvezda u najboljem momentumu u Evropi i dodao da će njegova ekipa probati da pronađe slabe tačke "crveno-belima".

Košarkaši Spartaka dočekaće u nedelju od 19 časova Crvenu zvezdu u dvorani "Dudova šuma" u Subotici. "Najzahtevniji meč za nas do sada. Zvezda je evroligaški tim koji je pretrpeo promene kako u igračkom kadru, tako i na poziciji trenera. Vezali su osam pobeda u svim takmičenjima. Napravili su veoma kvalitetan tim - dobro izbalansiran između bekova i centara, atletična ekipa, koji ima sjajne fizikalije, a isto vreme i košarkaške kvalitete. Kao i svaki evroligaški