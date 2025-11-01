Jovanović: Zvezda je tim u najboljem momentumu u Evropi

RTS pre 38 minuta
Jovanović: Zvezda je tim u najboljem momentumu u Evropi

Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladmir Jovanović izjavio je pred utakmicu petog kola grupe B ABA lige da je Crvena zvezda u najboljem momentumu u Evropi i dodao da će njegova ekipa probati da pronađe slabe tačke "crveno-belima".

Košarkaši Spartaka dočekaće u nedelju od 19 časova Crvenu zvezdu u dvorani "Dudova šuma" u Subotici. "Najzahtevniji meč za nas do sada. Zvezda je evroligaški tim koji je pretrpeo promene kako u igračkom kadru, tako i na poziciji trenera. Vezali su osam pobeda u svim takmičenjima. Napravili su veoma kvalitetan tim - dobro izbalansiran između bekova i centara, atletična ekipa, koji ima sjajne fizikalije, a isto vreme i košarkaške kvalitete. Kao i svaki evroligaški
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Jovanović: Zvezda je u najboljem zaletu u Evropi (video)

Jovanović: Zvezda je u najboljem zaletu u Evropi (video)

Sportski žurnal pre 2 minuta
Fudbal Super liga: Surduličani gosti ranjene Crvene zvezde

Fudbal Super liga: Surduličani gosti ranjene Crvene zvezde

Jug press pre 1 sat
Zvezda u najboljem momentumu u Evropi – Trener Spartaka Vladimir Jovanović: Moramo da joj nađemo slabe tačke, ako ih ima

Zvezda u najboljem momentumu u Evropi – Trener Spartaka Vladimir Jovanović: Moramo da joj nađemo slabe tačke, ako ih ima

Dnevnik pre 18 minuta
"Imaju najbolji momentum u evroligi": Vlada Jovanović ovako najavio duel Spartaka i Crvene zvezde

"Imaju najbolji momentum u evroligi": Vlada Jovanović ovako najavio duel Spartaka i Crvene zvezde

Večernje novosti pre 22 minuta
"Zvezda je u najboljem momentu u Evropi"

"Zvezda je u najboljem momentu u Evropi"

B92 pre 22 minuta
Naisa savladala Boranke i ostala neporažena na vrhu tabele

Naisa savladala Boranke i ostala neporažena na vrhu tabele

Ist media pre 1 sat
Vratila se neizvesnost u Superligu - koliko će trajati i ko će biti jesenji prvak

Vratila se neizvesnost u Superligu - koliko će trajati i ko će biti jesenji prvak

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaSuboticaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Otkriveno šta se desilo sa džabarijem parkerom! Evo zašto najveće pojačanje Partizana nije odigralo ni sekund protiv Barselone…

Otkriveno šta se desilo sa džabarijem parkerom! Evo zašto najveće pojačanje Partizana nije odigralo ni sekund protiv Barselone

Kurir pre 2 minuta
Raduljica debituje sa Slovenom

Raduljica debituje sa Slovenom

Sportski žurnal pre 2 minuta
Zvezdino istorijsko poluvreme

Zvezdino istorijsko poluvreme

Sportski žurnal pre 2 minuta
Davidovac: Saletova genijalna petorka za pobedu

Davidovac: Saletova genijalna petorka za pobedu

Sportski žurnal pre 2 minuta
Sadi bingo iz Elemira

Sadi bingo iz Elemira

Sportski žurnal pre 2 minuta