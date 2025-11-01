Od lošeg ka gorem - Asvel ostao bez De Koloa!

Sportske.net pre 20 minuta  |  Sportske.net
Od lošeg ka gorem - Asvel ostao bez De Koloa!

Košarkaši francuskog Asvela doživeli su dva ubedljiva poraza u "duplom kolu" Evrolige.

Tim iz Vilerbana najpre je poražen od Crvene zvezde u "Beogradskoj areni" sa 79:65, da bi sinoć bio deklarisan u Kaunasu, Žalgiris je slavio rezultatom 96:59, i ostavio ekipu trenera Pjerika Pupea na skoru 2-6, pri samom dnu evroligaške tabele. Ali to nisu najgore vesti za klub u vlasništvu legendarnog košarkaša Tonija Parkera. Naime, prema pisanju francuskih medija jedan od najboljih igrača Asvela Nando de Kolo se povredio. Iskusni plejmejker koji više od deceniju
Otvori na sportske.net

Pročitajte još

Panter poklonio dres navijaču: "Vilov pogodak je bio lud, Partizan ima dobar tim"

Panter poklonio dres navijaču: "Vilov pogodak je bio lud, Partizan ima dobar tim"

Sportske.net pre 15 minuta
Ovako je Sterling Braun šokirao Grobare: Pogledajte kako je promašio zicer protiv Barselone na samom kraju

Ovako je Sterling Braun šokirao Grobare: Pogledajte kako je promašio zicer protiv Barselone na samom kraju

Telegraf pre 9 minuta
Trener Barselone Đoan Penjaroja: Imali smo sreće protiv Partizana

Trener Barselone Đoan Penjaroja: Imali smo sreće protiv Partizana

Danas pre 45 minuta
(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Partizan – Barselona

(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Partizan – Barselona

Danas pre 1 sat
Evroliga: Poraz Partizana od Barselone u neizvesnoj završnici

Evroliga: Poraz Partizana od Barselone u neizvesnoj završnici

Danas pre 1 sat
Navijač Partizana koji je digao transparent protiv Vučića otkrio da mu je ukinuta sezonska propusnica

Navijač Partizana koji je digao transparent protiv Vučića otkrio da mu je ukinuta sezonska propusnica

Danas pre 2 sata
Pet meseci kasnije - Šaras od kraljevskog plašta završio u ritama

Pet meseci kasnije - Šaras od kraljevskog plašta završio u ritama

Sportske.net pre 24 sata

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Panter poklonio dres navijaču: "Vilov pogodak je bio lud, Partizan ima dobar tim"

Panter poklonio dres navijaču: "Vilov pogodak je bio lud, Partizan ima dobar tim"

Sportske.net pre 15 minuta
Od lošeg ka gorem - Asvel ostao bez De Koloa!

Od lošeg ka gorem - Asvel ostao bez De Koloa!

Sportske.net pre 20 minuta
Ovako je Sterling Braun šokirao Grobare: Pogledajte kako je promašio zicer protiv Barselone na samom kraju

Ovako je Sterling Braun šokirao Grobare: Pogledajte kako je promašio zicer protiv Barselone na samom kraju

Telegraf pre 9 minuta
(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Partizan – Barselona

(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Partizan – Barselona

Danas pre 1 sat
Trener Barselone Đoan Penjaroja: Imali smo sreće protiv Partizana

Trener Barselone Đoan Penjaroja: Imali smo sreće protiv Partizana

Danas pre 45 minuta