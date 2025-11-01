Ono kad majstor Luka, pripitomo "Grizlije"!

Luka se vratio uz prasak. Dončić je ubacio 44 poena, imao 12 skokova i šest asistencija, pa su Lejkersi na otvaranju NBA kupa slavili protiv Memfisa. Dodao je Ostin Rivs 21 poen, ali je Slovenac gotovo sam dobio svoju omiljenu žrtvu. Naime, on je 11. put u nizu postigao 25+ poena protiv ekipe iz Tenesija. Bilo je dosta promena vođstva, strpljivo su Lejkersi topili prednost rivala, na kraju slavili. Memfisu je za pobedu bio potreban bolji Dža Morant, samo osam poena