VISOKI oficir ukrajinskih oružanih snaga iz sektora Pokrovsk saopštio je da ruske snage već kontrolišu približno 60 odsto Pokrovska i aktivno prodiru u susedne oblasti Rodinsko i Mirnograd.

Foto printskrin oruzjeonline.com Pilot drona koji je napustio Pokrovsk tvrdi da su ukrajinski branioci na prednjim položajima grada "već praktično okruženi" zbog stalne infiltracije i gomilanja ruskih snaga, prenosi Unian. Vojska tvrdi da Rusi koriste taktiku "Braunovog kretanja", zaobilazeći prednje položaje i infiltrirajući se u pozadinu u malim grupama. -Ovo primorava jedinice zadnjeg ešalona na vatru lakog naoružanja, a operateri dronova nisu u mogućnosti da