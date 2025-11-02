Dijana Hrka: U 11.52 stupam u štrajk glađu, Vučić krije istinu o ubistvu mog sina Stefana

Beta pre 59 minuta

Dijana Hrka obavestila je javnost da danas u 11.52 počinje štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu, kao "izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu" o ubistvu njenog sina Stefana Hrke i ostalih 15 žrtava, u tragediji na novosadskoj železničkoj stanici.

"Zahtevam da Aleksandar Vučić raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protivpravno lišeni slobode", napisala je Hrka na društvenim mrežama.

Ona je pozvala "javnost, medije i sve građane koji veruju u istinu i pravdu da pruže podršku ovoj borbi".

Dijana Hrka najavila je ovaj postupak na jučerašnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu, na godišnjicu pogibije 16 ljudi u rušenju nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

(Beta, 02.11.2025)