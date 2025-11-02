MUP i BIA osudili incidente kod Doma Narodne skupštine Srbije

Beta pre 21 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) su u zajedničkom saopštenju "najoštrije osudili večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade (Doma) Narodne skupštine Republike Srbije" i najavili "procesuiranje lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja" - u Pionirskom parku.

Napisali su da je "organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih".

"Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica", pišu MUP i BIA.

Policijski službenici koji obezbeđuju javni red i mir, kaže se dalje, "odmah su reagovali i sprečili da dođe do dalje eskalacije nasilja".

Međutim, "prilikom intervencije jedan policijski službenik, koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge usled dejstva pirotehničkog sredstva ('topovskog udara') i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći", piše u saopštenju.

MUP i BIA "pozivaju sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbednost drugih građana i javnu imovinu"."Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja", piša na kraju saopštenja.

(Beta, 02.11.2025)