Savetnik Kremlja je zapretio nuklearnim napadom, upozoravajući evropske "imbecile" da se moraju setiti "straha od smrti". Sergej Karaganov, predsednik Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, rekao je da bi Rusija trebalo da pređe na drugačiju taktiku koja se sastoji od "ulivanja užasa i straha od Boga" evropskim saveznicima Sjedinjenih Država, nakon meseci "izgubljenog" vremena sklapanja dogovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

U intervjuu za rusku TV emisiju "Pravo da znam", Karaganov je rekao da više neće biti sporazuma "na način koji bi odgovarao Rusiji". Upozorio je da bilo ko ko ne želi da nastavi rat protiv Rusije, navodeći: "Ako stvari nastave ovako, preventivno ćemo kazniti naše evropske susede nenuklearnim oružjem. Ako neko skoči i uzvrati na bilo koji način, tada ćemo upotrebiti nuklearno oružje". Dodao je: "Razumem da je ovo težak odgovor, ali ovo je jedini mogući odgovor da se