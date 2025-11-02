Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Ministar finansija Siniša Mali govorio je u Jutru na Prvoj o najaktuelnijim ekonomskim temama.

"Nadam se da su građani videli kako izgleda gradilište Nacionalnog stadiona. Imaće 52.000 mesta i biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi", rekao je Mali. - Čak 5.000 radnika radi na gradilištu Ekspa, rokovi su nam kratki. Ekspo 2027 u Srbiji je naša najveća razvojna šansa. Čak 127 zemalja je potvrdilo učešće, dok je poslednji Ekspo 2017. godine bilo 115 zemalja, a mi smo već prevazišli taj broj", rekao je Mali. (Prva TV)