Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Blic pre 3 minuta
Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Ministar finansija Siniša Mali govorio je u Jutru na Prvoj o najaktuelnijim ekonomskim temama.

"Nadam se da su građani videli kako izgleda gradilište Nacionalnog stadiona. Imaće 52.000 mesta i biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi", rekao je Mali. - Čak 5.000 radnika radi na gradilištu Ekspa, rokovi su nam kratki. Ekspo 2027 u Srbiji je naša najveća razvojna šansa. Čak 127 zemalja je potvrdilo učešće, dok je poslednji Ekspo 2017. godine bilo 115 zemalja, a mi smo već prevazišli taj broj", rekao je Mali. (Prva TV)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Nacionalni stadon biće izgrađen do kraja februara 2027, posle unutrašnji radovi (VIDEO)

Vučić: Nacionalni stadon biće izgrađen do kraja februara 2027, posle unutrašnji radovi (VIDEO)

RTV pre 1 sat
Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako…

Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako voli Srbija

Sportski žurnal pre 1 sat
Vučić: Nacionalni stadion biće podignut do kraja februara 2027.

Vučić: Nacionalni stadion biće podignut do kraja februara 2027.

Bloomberg Adria pre 4 sati
Predsednik Vučić obišao gradilište EXPO u Surčinu: "Nacionalni stadion biće izgrađen do kraja februara 2027"

Predsednik Vučić obišao gradilište EXPO u Surčinu: "Nacionalni stadion biće izgrađen do kraja februara 2027"

Euronews pre 4 sati
Lepšeg stadiona neće biti u Evropi Dron snimio veličanstvene scene na Ekspu (video)

Lepšeg stadiona neće biti u Evropi Dron snimio veličanstvene scene na Ekspu (video)

Alo pre 4 sati
Mali: Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša u Evropi; EXPO najveća razvojna šansa Srbije VIDEO

Mali: Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša u Evropi; EXPO najveća razvojna šansa Srbije VIDEO

B92 pre 3 sata
Vučić: Nacionalni stadion gradimo po najvišim svetskim standardima

Vučić: Nacionalni stadion gradimo po najvišim svetskim standardima

RTK pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Politika, najnovije vesti »

Na instagramu pozivao na rušenje državnog uređenja i hapšenje Vučića: Policija traga za Radišom T, pretpostavlja se da je u…

Na instagramu pozivao na rušenje državnog uređenja i hapšenje Vučića: Policija traga za Radišom T, pretpostavlja se da je u Austriji

Blic pre 4 minuta
Na instagramu pozivao na rušenje državnog uređenja i hapšenje Vučića: Policija traga za Radišom T, pretpostavlja se da je u…

Na instagramu pozivao na rušenje državnog uređenja i hapšenje Vučića: Policija traga za Radišom T, pretpostavlja se da je u Austriji

Blic pre 4 minuta
Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Blic pre 3 minuta
Predsednik Srbije: Moja ruka je pružena svima koji drugačije misle, izvinjenje bilo iskreno

Predsednik Srbije: Moja ruka je pružena svima koji drugačije misle, izvinjenje bilo iskreno

RTV pre 44 minuta
Đurđević Stamenkovski: Uskoro spomenik vojvodi Vojislavu Voji Tankosiću

Đurđević Stamenkovski: Uskoro spomenik vojvodi Vojislavu Voji Tankosiću

RTV pre 48 minuta