Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako voli Srbija

Prema njegovim rečima, na Fudbalskom savezu Srbije biće odluka da li će se sve utakmice igrati na Nacionalnom stadionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Nacionalni stadion u Sručinu gradi po najvišim svetskim standardima sa fokusom na bezbednosti i istakao da stadion neće moći da privuče dovoljno posetilaca kroz fudbal, zbog čega će se koristiti i za organizaciju drugih događaja, prenosi Tanjug. - U blizini stadiona biće 43 lokala. Bezbednosne strukture su nam pokazale da moramo imati mogućnost za brži izlaz, kako bi ljudi u roku od 30 sekundi do minut mogli da