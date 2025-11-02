Policija zatvorila deo Kneza Miloša: Okupljanje na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, saobraćaj blokiran (foto)

Blic pre 6 minuta
Policija zatvorila deo Kneza Miloša: Okupljanje na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, saobraćaj blokiran (foto)

Zbog okupljanja na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra radi pružanja podrške Dijani Hrki koja je danas započela štrajk glađu, trenutno je saobraćaj onemogućen kroz Takovsku ulicu, a gužve se stvaraju i u Kneza Miloša.

Na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, Dijana Hrka je danas započela štrajk glađu. Na raskrsnici odakle se obratila medijima više nije moguće proći automobilom. Raskrsnica koja spaja Takovsku ulicu, Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra i Trg Nikole Pašića trenutno je blokirana za saobraćaj. Policija je zatvorila deo Kneza Miloša u smeru ka Skupštini, a kako se može videti na gradskim kamerama, na tom potezu nema vozila i to u oba smera.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tenzije ispred Skupštine: Policija potisnula građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, okupljaju se i pristalice vlasti u…

Tenzije ispred Skupštine: Policija potisnula građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, okupljaju se i pristalice vlasti u Ćacilendu

Danas pre 6 minuta
Poslastičarnica „Pelivan“ podržala Dijanu Hrku i demantovala izjavu Dragana J. Vučićevića

Poslastičarnica „Pelivan“ podržala Dijanu Hrku i demantovala izjavu Dragana J. Vučićevića

Danas pre 6 minuta
Kod Ćacilenda stiglo policijsko pojačanje, Dijana Hrka poručuje: "Gledajte me u oči, skinite štitove"

Kod Ćacilenda stiglo policijsko pojačanje, Dijana Hrka poručuje: "Gledajte me u oči, skinite štitove"

N1 Info pre 32 minuta
„Doveli Hrku pravo iz ‘Pelivana’ na štrajk glađu „: Najstarija poslastičarnica dematuje sramnu izjavu Dragana J. Vučićevića…

„Doveli Hrku pravo iz ‘Pelivana’ na štrajk glađu „: Najstarija poslastičarnica dematuje sramnu izjavu Dragana J. Vučićevića

Nova pre 27 minuta
Okupljanje na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, saobraćaj blokiran (foto)

Okupljanje na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, saobraćaj blokiran (foto)

Blic pre 32 minuta
"Doveli Hrku na štrajk glađu pravo iz Pelivana": Poslastičarnica dematuje Vučićevića i podržava Dijanu

"Doveli Hrku na štrajk glađu pravo iz Pelivana": Poslastičarnica dematuje Vučićevića i podržava Dijanu

N1 Info pre 1 sat
Auto-prevoznik Milomir Jaćimović uhapšen ispred Skupštine Srbije

Auto-prevoznik Milomir Jaćimović uhapšen ispred Skupštine Srbije

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeŠtrajk glađuDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Da li ste znali da su banane odlične za negu kože? Stručnjaci objašnjavaju kako da ih koristite za najbolji efekat

Da li ste znali da su banane odlične za negu kože? Stručnjaci objašnjavaju kako da ih koristite za najbolji efekat

Danas pre 1 minut
Golman Partizana likuje zbog odlaska Blagojevića

Golman Partizana likuje zbog odlaska Blagojevića

Danas pre 47 minuta
Građani Subotice blokirali raskrsnicu u centru grada kao znak podrške Dijani Hrki

Građani Subotice blokirali raskrsnicu u centru grada kao znak podrške Dijani Hrki

Danas pre 37 minuta
Zborovi Novog Sada pozivaju građane da krenu za Beograd

Zborovi Novog Sada pozivaju građane da krenu za Beograd

Danas pre 41 minuta
Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Mogu da nam uhapse autobus ali ne mogu da zaustave promene

Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Mogu da nam uhapse autobus ali ne mogu da zaustave promene

Danas pre 1 sat