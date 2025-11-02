Policija zatvorila deo Kneza Miloša: Okupljanje na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, saobraćaj blokiran (foto)

Zbog okupljanja na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra radi pružanja podrške Dijani Hrki koja je danas započela štrajk glađu, trenutno je saobraćaj onemogućen kroz Takovsku ulicu, a gužve se stvaraju i u Kneza Miloša.

Na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, Dijana Hrka je danas započela štrajk glađu. Na raskrsnici odakle se obratila medijima više nije moguće proći automobilom. Raskrsnica koja spaja Takovsku ulicu, Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra i Trg Nikole Pašića trenutno je blokirana za saobraćaj. Policija je zatvorila deo Kneza Miloša u smeru ka Skupštini, a kako se može videti na gradskim kamerama, na tom potezu nema vozila i to u oba smera.