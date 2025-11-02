Poslastičarnica „Pelivan“ podržala Dijanu Hrku i demantovala izjavu Dragana J. Vučićevića

Najstarija beogradska i balkanska poslastičarnica „Pelivan“, koja se nalazi u neposrednoj blizini Skupštine Srbije, i glavne zgrade Pošte, saopštila je danas da u potpunosti podržava borbu Dijane Hrka (majke poginulog mladića u padu nadstrešnice) „za istinu, pravdu i jednakost“.

Na društvenoj mreži tviter (X) na svom zvaničnom nalogu, vlasnici poslastičarnice su istovremeno dematovali „medijske spekulacije, zloupotrebe i pokušaje targetiranja“. „Vrata Pelivana uvek će biti otvorena za svaku majku koja se bori za istinu i pravdu. Dijana Hrka je uvek dobrodošla u naš lokal, ima našu podršku da istraje u svojoj borbi do kraja“, napisali su na tviteru. Dijana Hrka pic.twitter.com/EZEjypLdg0 — Pelivan Beograd (@pelivanbeograd) November 2, 2025