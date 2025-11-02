U znak podrške Dijani Hrki: Studenti i građani pešače od Novog Sada do Beograda

Danas pre 56 minuta  |  A. L.
U znak podrške Dijani Hrki: Studenti i građani pešače od Novog Sada do Beograda

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, najavila je da će danas u 11.52 časa stupiti u štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije, kao „izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu“ njenog sina i ostalih 15 žrtava“.

Kako bi je podržali, studenti i građani danas su nešto posle 11 časova, peške krenuli iz Novog Sada ka Beogradu. Građani, među kojima i desetak studenata, krenuli su peške, simbolično, sa Železničke stanice. Student Ivan kazao je za N1 da im se može priključiti ko god želi. – Šeta se jer smo bili dirnuti izjavom Dijane Hrke da danas u 11.52 časa stupa u štrajk glađu – rekao je student. Kazao je da će ruta ka Beogradu biti ista kao kada su dolazili u Novi Sad, sem
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađuDijana Hrka

