Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
U Severnoj Makedoniji danas drugi krug izbora za gradonačelnike

Građani Severne Makedonije glasaju danas za gradonačelnike u drugom krugu osmih lokalnih izbora od sticanja nezavisnosti.

Pravo glasa u drugom krugu ima 1.013.375 birača, koji glasaju na 1.771 biračkom mestu u 32 opštine i gradu Skoplju, prenosi "Sloboden Pečat". U prvom krugu lokalnih izbora, odbornici su izabrani u 79 opština i za Grad Skoplje, a u 44 opštine gradonačelnici su dobili većinu glasova i već su im uručene odluke o preuzimanju novih funkcija. U opštini Šuto Orizari na tri biračka mesta ponavljaju se izbori za članove veća zbog nepravilnosti u prvom krugu glasanja,
