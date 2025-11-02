Bolji uslovi za odbačene pse: Loznički azilu za napuštene životinje

Kurir pre 10 minuta
Bolji uslovi za odbačene pse: Loznički azilu za napuštene životinje

Ove godine se lozničko KJP "Naš dom" svojski potrudilo da otkloni sve nedostatke na koje krajem prethodne ukazala republička veterinarska inspekcija posle posete prihvatilištu za napuštene životinje, na Jarcnu.

Već u februaru je azil ispunio propisane uslove za zbrinjavanje napuštenih životinja i od tada psi sklonjeni sa ulice ovde imaju mnogo bolje uslove, a i sam proces od njihovog hvatanja na do smeštaja u azil je unapređen. U preduzeću navode da svaki pas sklonjen sa lozničkih ulica i parkova najpre prođe trijažni pregled u ambulanti koja je rekonstruisana i uređena. Tu bude okupan, prođe veterinarski pregled i čipovanje, a ukoliko je zdrav, posle dva do tri dana
Otvori na kurir.rs

Psi »

Užas u mačvi Zoranu preklane 4 ovce i jagnje, a nije u pitanju vuk: "Čuo sam buku oko 5.45, kad sam izašao..."

Užas u mačvi Zoranu preklane 4 ovce i jagnje, a nije u pitanju vuk: "Čuo sam buku oko 5.45, kad sam izašao..."

Kurir pre 2 sata
"Žuta podmornica" u "petoj brzini", Rajo je pao, a Barsa preskočena

"Žuta podmornica" u "petoj brzini", Rajo je pao, a Barsa preskočena

Sportske.net pre 1 dan
Kostić se nameće Spaletiju: Na pravom mestu u pravo vreme za vođstvo Juventusa VIDEO

Kostić se nameće Spaletiju: Na pravom mestu u pravo vreme za vođstvo Juventusa VIDEO

Nova pre 5 sati
Nikola Jokić ponovo gotovo savršen, saigrači daleko od toga: Džoker ponovo držao Denver u egalu!

Nikola Jokić ponovo gotovo savršen, saigrači daleko od toga: Džoker ponovo držao Denver u egalu!

Hot sport pre 17 sati
Najsiromašnija zemlja Evrope dobila novu vladu: Novi premijer obećao put ka EU i "bežanje" od Rusije

Najsiromašnija zemlja Evrope dobila novu vladu: Novi premijer obećao put ka EU i "bežanje" od Rusije

Mondo pre 2 sata
Moldavija ima novu vladu: Premijer Aleksandru Munteanu položio zakletvu

Moldavija ima novu vladu: Premijer Aleksandru Munteanu položio zakletvu

Kurir pre 3 sata
Moldavija ima novog premijera

Moldavija ima novog premijera

B92 pre 5 sati
Psi »

Ključne reči

psi

Regioni, najnovije vesti »

Bolji uslovi za odbačene pse: Loznički azilu za napuštene životinje

Bolji uslovi za odbačene pse: Loznički azilu za napuštene životinje

Kurir pre 10 minuta
O Razvojnom savetovalištu u Putokazu za mame i tate

O Razvojnom savetovalištu u Putokazu za mame i tate

RTK pre 2 sata
Lisica noću šeta prokupljem! Građani u strahu: "Šta da radimo?" Pogledajte šta radi zver (video)

Lisica noću šeta prokupljem! Građani u strahu: "Šta da radimo?" Pogledajte šta radi zver (video)

Kurir pre 1 sat
Užas u mačvi Zoranu preklane 4 ovce i jagnje, a nije u pitanju vuk: "Čuo sam buku oko 5.45, kad sam izašao..."

Užas u mačvi Zoranu preklane 4 ovce i jagnje, a nije u pitanju vuk: "Čuo sam buku oko 5.45, kad sam izašao..."

Kurir pre 2 sata
"Sa nama zauvek": Oglasila se grupa Riblja čorba na rođendan Bore Đorđevića

"Sa nama zauvek": Oglasila se grupa Riblja čorba na rođendan Bore Đorđevića

Blic pre 1 dan