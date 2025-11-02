Bolji uslovi za odbačene pse: Loznički azilu za napuštene životinje

Ove godine se lozničko KJP "Naš dom" svojski potrudilo da otkloni sve nedostatke na koje krajem prethodne ukazala republička veterinarska inspekcija posle posete prihvatilištu za napuštene životinje, na Jarcnu.

Već u februaru je azil ispunio propisane uslove za zbrinjavanje napuštenih životinja i od tada psi sklonjeni sa ulice ovde imaju mnogo bolje uslove, a i sam proces od njihovog hvatanja na do smeštaja u azil je unapređen. U preduzeću navode da svaki pas sklonjen sa lozničkih ulica i parkova najpre prođe trijažni pregled u ambulanti koja je rekonstruisana i uređena. Tu bude okupan, prođe veterinarski pregled i čipovanje, a ukoliko je zdrav, posle dva do tri dana