Premijer Kanade Mark Karni je izjavio da je premijeru Ontarija rekao da se više ne emituje televizijski oglas protiv američkih carina, zbog kojeg je predsednik SAD Donald Tramp prekinuo trgovinske pregovore s Kanadom.

Karni je dodao da se tokom večere na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje izvinio Trampu jer je on bio "uvređen". Televizijski oglas premijera Ontarija Daglasa Forda, emitovan u SAD, kritikuje Trampove carine delom govora 40. američkog predsednika Ronalda Regana (1911-2004), protivnika carina koji se zalagao za slobodnu trgovinu. Regan je bio predsednik u dva mandata i omiljen je u Trampovoj Republikanskoj partiji. On je bio uzdržan prema carinama i veći