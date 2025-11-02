Na podmlađivanje troši 2.200 evra mesečno: Ne stavlja ni filere ni botoks, evo na šta idu pare

Kurir pre 10 minuta  |  Lepa&Srećna)
Na podmlađivanje troši 2.200 evra mesečno: Ne stavlja ni filere ni botoks, evo na šta idu pare

Trejsi Kis uskoro puni 40 godina, ali kaže da ljudi često doživljavaju kao sestru njene 18-godišnje ćerke.

Ova samohrana majka dvoje dece tvrdi da je zahvaljujući biohakingu uspela da „vrati vreme unazad“ — ne samo fizički, već i emocionalno. Šta je biohaking? To su tehnike kojima pojedinac pokušava da poboljša zdravlje i podmlađuje se — uz pomoć tehnologije, ishrane, suplementacije i ponašanja zasnovanih na ličnim podacima. Trejsi je želela da poboljša svoje fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje. Nakon rođenja sina 2012. godine, suočila se sa ozbiljnim problemima.
