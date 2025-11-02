Sklonište: Palestinci bez krova nad glavom, sklonili se u kuću Jasera ​​Arafata u Gazi

Kurir pre 11 minuta  |  Beta
Sklonište: Palestinci bez krova nad glavom, sklonili se u kuću Jasera ​​Arafata u Gazi

U razrušenom gradu Gazi, bivša rezidencija pokojnog palestinskog lidera Jasera ​​Arafata takođe je delimično uništena u izraelskim vazdušnim napadima, ali su neke porodice iz Gaze odlučile da se tamo sklone.

Prema slikama koje je emitovala AFPTV, vila, koja je pretvorena u muzej posle smrti istorijskog palestinskog lidera 2004. godine, još uvek sadrži murale u njegovu čast. Sada su ti murali okruženi ruševinama. Na metalnim vratima koja se otvaraju ka ulici, poster prikazuje lice Jasera ​​Arafata, sa tradicionalnom maramom i tamnim naočarima. Iza njega stoji sadašnji predsednik Palestinske uprave, Mahmud Abas. Zgrada, u naselju Al Rimal blizu luke grada Gaze, oštećena
