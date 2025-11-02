Suspendovane 2 medicinske sestre nakon smrti bebe u nikšićkoj bolnici Radile u noći kada se sve odigralo, evo šta se navodi kao uzork

Kurir pre 16 minuta
Suspendovane 2 medicinske sestre nakon smrti bebe u nikšićkoj bolnici Radile u noći kada se sve odigralo, evo šta se navodi…

Dve medicinske sestre koje su u subotu, 25. oktobra, kada je došlo do smrti novorođenčeta u nikšićkoj bolnici bile u smeni, suspendovane su, potvrdio je za Portal RTCG direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić. „U pitanju su dve sestre koje rade na odeljenju neonatologije i koje su te noći bile u smeni.

Sestre su suspendovane do okončanja istražnog postupka i dobijanja zvaničnog obdukcionog nalaza“, kazao je on. I VDT istražuje slučaj smrti bebe u nikšićkom porodilištu. Porodica tvrdi da je, prema preliminarnom obdukcionom nalazu koji su dobili, smrt nastupila u subotu oko 21.10 sati, a kao uzrok smrti navedeno je gušenje hranom prilikom bljuckanja. Kurir/ rtcg
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Naložena obdukcija pacijentkinje koja je preminula u nikšićkoj bolnici: Oglasio se direktor - "lekari se više od sat vremena…

Naložena obdukcija pacijentkinje koja je preminula u nikšićkoj bolnici: Oglasio se direktor - "lekari se više od sat vremena borili da joj spasu život"

Kurir pre 11 minuta
Ruski ambasador u Podgorici reagovao na izjavu crnogorskog predsednika

Ruski ambasador u Podgorici reagovao na izjavu crnogorskog predsednika

Vesti online pre 5 sati
Ambasador Turske zapretio crnoj gori: Ne preispita li Podgorica odluku o vizama, povući ćemo recipročne mere!

Ambasador Turske zapretio crnoj gori: Ne preispita li Podgorica odluku o vizama, povući ćemo recipročne mere!

Kurir pre 6 sati
„O čemu onda pričamo?“: Ruski ambasador u Podgorici reagovao na izjavu crnogorskog predsednika

„O čemu onda pričamo?“: Ruski ambasador u Podgorici reagovao na izjavu crnogorskog predsednika

Sputnik pre 8 sati
Nastavljaju se hapšena stranaca u Crnoj Gori: Dvojica državljana Azerbejdžana iza rešetaka, evo šta im se stavlja na teret

Nastavljaju se hapšena stranaca u Crnoj Gori: Dvojica državljana Azerbejdžana iza rešetaka, evo šta im se stavlja na teret

Kurir pre 15 sati
Novo hapšenje u Crnoj Gori

Novo hapšenje u Crnoj Gori

Telegraf pre 16 sati
Ko su bili političari i aktivisti uz maskirane navijače na antiturskom skupu u Podgorici?

Ko su bili političari i aktivisti uz maskirane navijače na antiturskom skupu u Podgorici?

Slobodna Evropa pre 1 dan

Ključne reči

Crna GoraNikšić

Balkan, najnovije vesti »

Naložena obdukcija pacijentkinje koja je preminula u nikšićkoj bolnici: Oglasio se direktor - "lekari se više od sat vremena…

Naložena obdukcija pacijentkinje koja je preminula u nikšićkoj bolnici: Oglasio se direktor - "lekari se više od sat vremena borili da joj spasu život"

Kurir pre 11 minuta
Suspendovane 2 medicinske sestre nakon smrti bebe u nikšićkoj bolnici Radile u noći kada se sve odigralo, evo šta se navodi…

Suspendovane 2 medicinske sestre nakon smrti bebe u nikšićkoj bolnici Radile u noći kada se sve odigralo, evo šta se navodi kao uzork

Kurir pre 16 minuta
Poznati biznismen poginuo u nesreći kod Bihaća: Sudarili se motocikl i putničko vozilo: Uzroci nesreće biće poznati nakon…

Poznati biznismen poginuo u nesreći kod Bihaća: Sudarili se motocikl i putničko vozilo: Uzroci nesreće biće poznati nakon uviđaja

Blic pre 4 sati
Poginuo poznati biznismen: Saobraćajna nesreća kod Bihaća - motociklista stradao u sudaru sa automobilom

Poginuo poznati biznismen: Saobraćajna nesreća kod Bihaća - motociklista stradao u sudaru sa automobilom

Kurir pre 3 sata
Teška nesreća u komšiluku Poginuo poznati biznismen

Teška nesreća u komšiluku Poginuo poznati biznismen

Alo pre 3 sata