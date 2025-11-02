Težak udarac! Memfis suspendovao Morenta!

Dža Morent, zvezda Memfis Grizlisa, suspendovan je od strane tima.

Los Anđeles Lejkersi su pobedili Memfis Grizlise rezultatom 117:114 u noći iza nas. Luka Dončić je meč završio sa neverovatnih 44 poena, 12 skokova i 6 asistencija, dok je Dža Morent na drugoj strani imao samo 8 poena, 1 skok i 7 asistencija i to uz 3/14 iz igre... Zbog toga ga je Blejk Grifin javno kritikovao, a samo par sati kasnije je Šems Čaranija objavio da je ekipa Memfisa suspendovala Morenta! Kako se navodi, Memfis je kaznio Morenta zbog kršenja timskog