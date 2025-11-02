Beogradski vodovod: U ponedeljak bez vode deo Bulevara Despota Stefana i naselje Progar

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Beogradski vodovod: U ponedeljak bez vode deo Bulevara Despota Stefana i naselje Progar
Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova u opštini Stari grad u ponedeljak 3. novembra, od 8.30 do 18.00, bez vode ostati potrošači u delu Bulevara despota Stefana. U saopštenju se precizira će se to dogoditi potrošačima koji žive na adresama sa neparnim brojevima, od Gundulićevog venca do Ulice Džordža Vašingtona. Istog dana, zbog radova u opštini Surčin, od 9.00 do 20.00, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.
Otvori na rs.n1info.com

Beogradski vodovod: Gde nestaje voda u ponedeljak 3. novembra?

Beogradski vodovod: Gde nestaje voda u ponedeljak 3. novembra?

Danas pre 58 minuta
