Na Jarinju uhapšen muškarac sa KiM zaposlen u MUP Srbije

Na administrativnom prelazu Jarinje uhapšen je muškarac sa Kosova i Metohije, trenutno zaposlen u MUP-u Srbije, javlja danas KoSSev.

Kosovska policija je saopštila da je on uhapšen juče ujutro, oko 10 časova, nakon što je tokom kontrole prtljažnika vozila sa beogradskim registarskim oznakama kod njega pronađen 51 metak, 9.900 evra gotovine i 26.000 dinara. Sve pronađene stvari su oduzete, kao i službena identifikaciona kartica i značka srpske policije, članska karta sindikata policije, lične karte Srbije i Kosova, pasoš Srbije i par epoleta sa uniforme. Njemu je određena mera zadržavanja do 48