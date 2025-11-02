Drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Građani odlučuju o gradonačelnicima u 32 opštine i Skoplju

U Severnoj Makedoniji danas se održava drugi krug lokalnih izbora, na kojima se biraju gradonačelnici u 32 opštine i Gradu Skoplju.

Biračka mesta se otvaraju u sedam sati ujutro i zatvaraju u sedam sati uveče, a pravo glasa u drugom krugu lokalnih izbora ima 1.013.375 makedonskih građana. Izbore, prema informacijama Državne izborne komisije (DIK), prati 1.569 posmatrača, od kojih je 904 makedonskih i 651 međunarodnih. U prvom krugu lokalnih izbora, održanom 19. oktobra, izabrani su gradonačelnici u 44 opštine Severne Makedonije i odbornici u skupštinama svih 80 opština i Gradu Skoplju. Prema