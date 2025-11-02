„Je l’ se ovako izvinjavaš, folirantu?“: Brutalna poruka nekadašnjeg reprezentativca Srbije Vučiću

Vladimir Štimac, legendarni košarkaš, uputio je oštru poruku Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije, nakon incidenta koji se dogodio na platou ispred Skupštine.

Nekoliko desetina „stanovnika“ Ćacilenda, šatorskog naselja podignutog između Pionirskog parka i Skupštine, napalo je mladića po imenu Nenad, inače člana akcije Trčimo za studente, koji je tuda prolazio kako bi pružio podršku Dijani Hrki, majci mladića koji je tragično nastradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre godinu dana. On je prolazio pored Doma Narodne skupštine kada su ga nepoznati napadači napali i tom prilikom mu oduzeli zastavu sa natpisom „Trčim za