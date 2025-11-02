Siner osvojio titulu na mastersu u Parizu

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na mastersu u Parizu, pošto je danas u finalu pobedio 10. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima posle dva seta, 6:4, 7:6.

Siner je do pobede došao za sat i 53 minuta i od ponedeljka će ponovo biti prvi teniser sveta, pošto je ovim trijumfom pretekao Španca Karlosa Alkarasa na ATP listi. Italijanski teniser je jedini brejk u finalnom meču mastersa u Parizu osvojio u prvom gemu prvog seta. Siner je osvojio šest poena direktno iz servisa u tom duelu, dok je Ože-Alijasim zabeležio osam asova.