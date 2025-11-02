Kim Džong Un: Severna Koreja spremna da brani suverenitet svim sredstvima

Kim Džong Un: Severna Koreja spremna da brani suverenitet svim sredstvima

Severnokorejski lider je saslušao izveštaj o operativnom planu jedinice

Lider Severne Koreje Kim Džong Un je izvršio inspekciju borbene gotovosti vojne jedinice za specijalne operacije i dao uputstva za njen razvoj, javljaju danas severnokorejski mediji. Kim je u petak posetio štab 11. korpusa Korejske narodne armije, najelitnije jedinice specijalnih snaga severnokorejske vojske, iz koje su krajem prošle godine raspoređene trupe u Rusiju, zbog učešća u ratu u Ukrajini, prenosi južnokorejska agencija Jonhap. Severnokorejski lider je
