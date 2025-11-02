Oni koji su zaduženi za bezbednost novinara i imaju mandat da odgovore na sve prijavljene napade na medijske profesionalce snose svoj deo odgovornosti za ove zločine

Nekažnjivost za ubistva novinara i organizovanje terorističkih napada na njih gura kijevski režim na činjenje još više zločina, rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u komentaru povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara. „Zapad veruje u svoju izuzetnost i neodgovornost i ide toliko daleko da dozvoljava svojim marionetama u Kijevu da pojačaju ove aktivnosti podstičući njihove terorističke