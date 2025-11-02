Osećaj nekažnjivosti podstakao Kijev na krvave zločine

Politika pre 1 sat
Osećaj nekažnjivosti podstakao Kijev na krvave zločine

Oni koji su zaduženi za bezbednost novinara i imaju mandat da odgovore na sve prijavljene napade na medijske profesionalce snose svoj deo odgovornosti za ove zločine

Nekažnjivost za ubistva novinara i organizovanje terorističkih napada na njih gura kijevski režim na činjenje još više zločina, rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u komentaru povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara. „Zapad veruje u svoju izuzetnost i neodgovornost i ide toliko daleko da dozvoljava svojim marionetama u Kijevu da pojačaju ove aktivnosti podstičući njihove terorističke
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Safe Journalist: U Srbiji zabeleženo 238 incidenata protiv novinara, u celom regionu - zabrinjavajući trend

Safe Journalist: U Srbiji zabeleženo 238 incidenata protiv novinara, u celom regionu - zabrinjavajući trend

N1 Info pre 1 minut
SafeJournalists: Napadi i pritisci na novinare u regionu 2025 – malo presuda, mnogo otvorenih postupaka

SafeJournalists: Napadi i pritisci na novinare u regionu 2025 – malo presuda, mnogo otvorenih postupaka

Jug press pre 10 minuta
Zaharova zapenila na Zelenskog: Nekažnjivost podstiče Kijev na nova ubistva novinara

Zaharova zapenila na Zelenskog: Nekažnjivost podstiče Kijev na nova ubistva novinara

Alo pre 1 sat
Zaharova besna: Nekažnjivost podstiče Kijev na nova ubistva novinara

Zaharova besna: Nekažnjivost podstiče Kijev na nova ubistva novinara

Večernje novosti pre 2 sata
NUNS: Institucije da prekinu ćutanje, napad na novinara je napad na javni interes

NUNS: Institucije da prekinu ćutanje, napad na novinara je napad na javni interes

N1 Info pre 4 sati
NUNS: Istina nema zaštitu države

NUNS: Istina nema zaštitu države

Moj Novi Sad pre 3 sata
SafeJournalists: Mnogo napada na novinare u regionu, malo osuđujućih presuda

SafeJournalists: Mnogo napada na novinare u regionu, malo osuđujućih presuda

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kijev

Svet, najnovije vesti »

Safe Journalist: U Srbiji zabeleženo 238 incidenata protiv novinara, u celom regionu - zabrinjavajući trend

Safe Journalist: U Srbiji zabeleženo 238 incidenata protiv novinara, u celom regionu - zabrinjavajući trend

N1 Info pre 1 minut
Kako se mafija "kladila" na Ameriku i stvorila svoj kockarski raj u pustinji

Kako se mafija "kladila" na Ameriku i stvorila svoj kockarski raj u pustinji

N1 Info pre 36 minuta
Nigerijski predsednik spreman na sastanak sa Trampom zbog „ubistava hrišćana“

Nigerijski predsednik spreman na sastanak sa Trampom zbog „ubistava hrišćana“

Danas pre 36 minuta
Britanska policija tvrdi da napad u vozu nije bio teroristički, uhapšena dvojica osumnjičenih

Britanska policija tvrdi da napad u vozu nije bio teroristički, uhapšena dvojica osumnjičenih

Danas pre 26 minuta
Papa Lav XIV zatražio prekid vatre u Sudanu i neometan protok humanitarne pomoći u Darfuru

Papa Lav XIV zatražio prekid vatre u Sudanu i neometan protok humanitarne pomoći u Darfuru

N1 Info pre 0 minuta