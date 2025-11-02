Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta

Ovo je najveći muzej na svetu posvećen jednoj civilizaciji – civilizaciji Egipta, čiji sjaj nikada neće izbledeti, poručio predsednik države El Sisi

KAIRO - Veliki egipatski muzej (GEM) u Kairu svečano je sinoć otvoren spektakularnom ceremonijom i muzičkim performansom koji su trajalli više od dva sata, a otvaranju je prisustvovalo 79 zvaničnih delegacija iz inostranstva, među kojima su 39 delegacija predvodili kraljevi, prinčevi, predsednici i šefovi vlada, prenose egipatski mediji. Sve goste ispred muzeja je dočekao egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, sa suprugom Entesar el Sisi, a otvaranju najnovijeg